„Klangwelt Berge“ lockte Gäste in die Pielachtalhalle

Die Kulturwerkstatt Kirchberg lud zu der Veranstaltung „Klangwelt Berge". Fotograf Heinz Zak zeigte eindrucksvolle Bilder, in denen die Schönheit der Bergewelt zur Schau kommt.

Rund 200 Gäste besuchten die Veranstaltung, darunter auch eine Yoga-Gruppe aus St. Pölten. Ebenfalls im Publikum waren Bürgermeister Franz Singer, Vizebürgermeister Severin Zöchbauer, Arzt Bernhard Zöchbauer und Obmann der Bergrettung Josef Simhofer.

