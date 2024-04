Klage gegen Rapper Kanye West wegen antisemitischer Äußerungen und Bedrohungen

Einer Klageschrift zufolge soll der Rapper neben antisemitischer Äußerungen auch schwarze Mitarbeiter angebrüllt und Kindern gedroht haben, sie in Käfige zu sperren. Ein ehemaliger Angestellter fordert nun Schadensersatz.(eigentlich Ye) schon wieder wegen antisemitischer und Hitler verherrlichender Äußerungen ins Visier der US-Justiz geraten. „Die Juden sind hinter mir her“ habe West zu Angestellten gesagt, und: „Die Juden wollen mein Geld.

“ So geht es aus der Klage seines ehemaligen Angestellten Trevor Phillips hervor, die dieser am Dienstag in Kalifornien eingereicht hat. West, dem eine bipolare Störung diagnostiziert wurde, hatte Adolf Hitler zuvor schon als „großartig“ bezeichnet. Man habe ihm einiges zu verdanken, auch „dass wir Autos haben“, soll er gesagt haben. Trevor Phillips beschrieb außerdem, dass West schwarze Mitarbeiter – ausschließlich die – regelmäßig angebrüllt habe. „Kanye hat seinen Angestellten auch verboten, fett zu sein“, heißt es in der Anklageschrif

