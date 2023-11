Dass in Einstellungsverfahren für EU-Kommissionsjobs gewisse Tests nun ausschließlich in dieser Sprache gemacht werden können, geht der französischen Regierung aber zu weit: Per EU-Gericht soll der Diskriminierung „der Sprache Molieres“ ein Ende bereitet werden.

Dass Bewerberinnen und Bewerber für einige der derzeit offenen Stellen Tests auf Englisch absolvieren müssen, sei eine Diskriminierung „basierend auf der Sprache“, heißt es in der Klage, die laut dem Onlinemagazin Politico am Montag bekanntwurde.Die Chancen, dass sich Frankreich vor Gericht mit dieser Position durchsetzt, stehen nicht schlecht.

In der Praxis wird das natürlich anders gehandhabt: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behörde müssen ein aufwendiges Bewerbungsverfahren durchlaufen, bevor sie einen der begehrten Jobs in den zahlreichen Abteilungen ergattern. headtopics.com

27 EU-Länder, 24 Amts- und drei Arbeitssprachen: Babylonische Sprachverwirrung braucht dank Eurospeak und geölter Übersetzungs- und Dolmetschapparate niemand zu fürchten.Dass sich nun ausgerechnet Frankreich gegen die Diskriminierung seiner Sprache in der EU auflehnt, überrasche nicht, urteilt Politico. Es spiegle vielmehr die innenpolitische Debatte über den Verlust von Frankreichs Einfluss in der Welt wider.

Auch wenn es Frankreich – zumindest vordergründig – nicht darum gegangen sein soll, die eigene Sprache zu pushen, sondern generell durch die Mehrsprachigkeit größere Nähe zwischen der EU und dem Volk zu erzeugen: Initiativen wie ausschließlich französische Treffen und Protokolle verfehlten ihren Zweck und verliefen im Sand. headtopics.com

Das von Frankreich so ungeliebte Englisch als Hauptarbeitssprache des Staatenverbunds hätte – so argumentiert man nach dem Brexit in Brüssel aber immer öfter – auch Vorteile. Da nach dem Ausscheiden Großbritanniens nur mehr etwa ein Prozent der EU-Bürgerinnen und EU-Bürger Englisch als Muttersprache hat, jene aus Malta und Irland, hat nur mehr eine sehr kleine Zahl an Menschen einen – womöglich unfairen – Vorteil im EU-Arbeitsleben.

