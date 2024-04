Kitzeln kann sexuelle Erregung auslösen

Bei manchen Menschen sorgt Kitzeln für sexuelle Erregung. Bei den meisten Menschen führt es dazu, dass sie lachen müssen. Forschende der Universitätsmedizin Mainz untersuchten nun die Rolle des Kitzeln s in der. Bei ihnen löst das Gekitzelt werden oder Kitzeln von anderen sexuelle Erregung bis hin zum Orgasmus aus. Diese Vorliebe wird auch alsBisherige Studien zur Kitzeligkeit befassen sich vornehmlich mit den sensorischen Folgen und spielerischen Aspekten des Kitzeln s.

In unserer Studie haben wir erstmals die Rolle des Kitzelns im sexuellen Kontext untersucht. Damit stellen wir die bisherigen Erkenntnisse in Frage, denn die Bandbreite an Erfahrungen, die zu sexuellem Vergnügen führen, ist viel größer als bisher anerkannt wurde", wird Shimpei Ishiyama, Leiter der AG Neurogelotologie am Institut für Pathophysiologie der Universitätsmedizin Mainz, in einer Aussendung zitiert. Die Forschungsgruppe befasst sich mit den neuronalen Hintergründen des Lachens und des positiven Erleben

Kitzeln Sexuelle Erregung Orgasmus Forschung Universitätsmedizin Mainz

