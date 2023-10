Kindergartenstreik in Wien: Tausende Kinder müssen zu Hause bleiben

Wiens Kinder müssen heute zu Hause bleiben. Zumindest ziemlich viele von ihnen. In den Kindergärten der Hauptstadt wird nämlich gestreikt. Zwar nicht in allen, aber doch in ziemlich vielen.

Auch zwei Drittel der städtischen Kindergärten, deren Beschäftigte von der Gewerkschaft younion vertreten werden, bleiben geschlossen. Ein Notbetrieb soll allerdings möglich sein. Wie dieser an den verschiedenen Standorten aussieht, ist allerdings von Fall zu Fall verschieden. „Wenn Eltern sagen, dass sie eine Lösung für die Betreuung brauchen, wird es diese geben“, hieß es seitens der zuständigen Magistratsabteilung schon Anfang Oktober.Schließlich haben sich auch die Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen der Arbeitsniederlegung angeschlossen.

Anlass für die Proteste sind allerdings nicht konkrete Lohnforderungen. Die younion fordert allgemeinere Dinge wie die Aufwertung aller Berufsgruppen im elementarpädagogischen Bereich, Supervision in der Dienstzeit und die Einstellung von Reinigungspersonal zur Entlastung. Die Belegschaften in den privaten Kindergärten verlangt in einem Elternbrief nach einer Verbesserung des Betreuungsverhältnisses und einer Verkleinerung der Gruppengröße. headtopics.com

Durchaus möglich also, dass sich die Anzahl der Streiktage in Österreich weiter erhöht. 14.711 waren es bundesweit laut Zahlen des ÖGB im Vorjahr, es war der höchste Wert seit 2011. Wie hoch die Zahl für das aktuelle ist, konnte die Gewerkschaft auf Anfrage nicht sagen. Sie werden von den einzelnen Teilgewerkschaften protokolliert und erst am Jahresende aufaddiert. Dass der Rekord von 2003 fällt, ist allerdings nicht zu erwarten.

