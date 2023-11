Kindergarten Feldgasse: Jetzt geht’s in die Detailplanung

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Fototermin im Kindergarten Feldgasse drei Tage nach der Scheibbser Gemeinderatssitzung, von links: vorne: Greta, Jaro, Theodor, Mona, Klara und Paula sowie dahinter: Stadtrat Werner Ratay, Bürgermeister Franz Aigner, Kindergartendirektorin Ingrid Kölch, Gemeinderat Zoltan Tuzson und Planer Martin Potzmader.

er Scheibbser Gemeinderat beauftragte die Top3 Bauplanungs GmbH mit der Erweiterung des Kindergartens Feldgasse. Rund 1,4 Millionen Euro wird die Erweiterung des Kindergartens Feldgasse von derzeit zwei auf künftig vier Kindergartengruppen kosten. Der Auftrag für die Planung- und Bauüberwachungsleistung ging in der jüngsten Scheibbser Gemeinderatssitzung an die Top3 Bauplanungs GmbH aus Scheibbs. Auftragssumme: 128.000 Euro. headtopics.com

„Es haben drei Planungsfirmen Anbote abgegeben, dabei war die Top3 mit Abstand Bestbieter“, verkündet Stadtrat Werner Ratay (ÖVP) in der Gemeinderatssitzung und freut sich, dass man in Zusammenarbeit mit der Landeskommission und der Kindergartenleitung eine Lösung gefunden hat, „mit der alle in der Feldgasse zufrieden sind und wir so wenig wie möglich zusätzliche Fläche von der Sportmittelschule benötigen“, erklärt Bürgermeister Franz Aigner...

Der aktuell zweigruppige Kindergarten soll aufgestockt werden. Zwei zusätzliche Gruppenräume und ein Multifunktionsraum sind schon fix im Obergeschoß vorgesehen. Auch ein Lift wird fix eingebaut. Was sonst noch alles kommen könnte, sollen die Detailplanungen und die ersten Besprechungen mit dem Baubeirat ergeben. headtopics.com

Elfjähriger Schüler meldet Einbruch im KindergartenEin 36-jähriger Mann bricht betrunken in Schule und Kindergarten ein, nachdem ein elfjähriger Schüler den Einbruch gemeldet hat. Weiterlesen ⮕

Die Nordmänner wollen jetzt Dominator Tirol fordernNach enger Kiste gegen Sokol/Post SV wollen die Waldviertler am Samstag auch Dominator Tirol fordern. Weiterlesen ⮕

Russland versteigert jetzt Selenskis Krim-WohnungRusslands Behörden haben die Wohnung der Familie des ukrainischen Präsidenten auf der von Moskau annektierten Halbinsel Krim versteigert. Weiterlesen ⮕

'Versorgung gefährdet' – Spitäler schlagen jetzt AlarmDie Lage in den Spitälern ist mehr als angespannt: Experten sehen die Versorgungsqualität akut in Gefahr. Die AK pocht vehement auf Unterstützung. Weiterlesen ⮕

Richtig ungemütlich – jetzt kommt Kälte-Walze mit RegenRegenschirme auspacken! Das Wetter zeigt sich nun von seiner unangenehmen Seite. 'Heute' hat die Prognose für die kommenden Tage. Weiterlesen ⮕

– so viel Geld gibt's jetzt im NovemberWohnkostenzuschuss, Kärnten-Bonus, Wärmepreisdeckel – 'Heute' liefert dir einen Überblick, wer im November noch welche Zusatzzahlung kriegt. Weiterlesen ⮕