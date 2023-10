Kinderfreunde Flohmarkt ein voller Erfolg

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Gemeinderat Thomas Pfaffl, Vizebürgermeisterin Gabriele Fürhauser, Kinderfreunde-Obfrau Karin Schuster Zwischenberger und Gemeinderätin Bernadette Haider-Wittmann freuten sich über den guten Besuch. rster Flohmarkt der Kinderfreunde wurde zum vollen Erfolg. Das Team rund um Obfrau Karin Schuster-Zwischenberger leistete ganze Arbeit.

„Es war der erste Flohmarkt, aber sicher nicht der letzte“, freute sich Kinderfreunde-Obfrau Karin Schuster-Zwischenberger. Letzte Woche luden sie und ihr Team in die neuen Räumlichkeiten in den Augustinergarten. An die 20 Aussteller konnten hier ihre Ware gegen eine geringe Standgebühr zum Verkauf anbieten - und dieses Angebot wurde von den Besuchern auch sehr gerne angenommen. headtopics.com

Für die Kinderfreunde selbst ging es hier um viel mehr, als nur um einen Flohmarkt. „Wir wollen uns den Leuten in Erinnerung bringen, auf unser Angebot hinweisen und vor allem mit den Leuten ins Gespräch kommen“, beschrieb die Obfrau das Ziel dieser Veranstaltung. Denn aufgrund der geringen Standgebühr konnte von einem Erlös, wie es bei anderen Flohmärkten gang und gäbe ist, nicht die Rede sein.

Jedenfalls will man in Zukunft noch viel aktiver sein. Diverse Veranstaltung, darunter auch ein Kasperltheater, sind laut Schuster-Zwischenberger schon in Planung. Vor allem die Kinder dürfen darauf schon gespannt sein. headtopics.com

