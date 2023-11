Kinderarzt hofft auf Eröffnung im Dezember in Purkersdorf

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Nach langem Hin und Her war es Mitte Juni endlich so weit. Kinderarzt Johannes Schaffer kündigte an, eine Zweitordination in Purkersdorf zu errichten, nachdem er bereits in St.

Bezüglich Grippewelle gibt Schaffer – derzeit noch – Entwarnung. Er denkt, dass Anfang November – wenn das Wetter kühler werden soll – die eigentliche Infektsaison losgehen wird. „In den vergangenen Wochen waren viele Kinder mit Rhinoviren infiziert, aber durch das überdurchschnittlich warme Wetter sei man von wirklich großen Krankheitswellen verschont geblieben.

Die Kinderarzt-Kassenstelle in Purkersdorf war übrigens seit Oktober 2016 unbesetzt gewesen. Ausgeschrieben war sie für zehn Wochenstunden. Seitens der Ärztekammer gibt es eine Anschubfinanzierung in Höhe von 70.000 Euro. headtopics.com

