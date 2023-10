'Kinder manipuliert' – Klage gegen Facebook und Insta

gegen den Facebook-Konzern Meta."Meta nutzt mächtige und beispiellose Technologien, um Kinder und Jugendliche anzuziehen (...) und in die Falle zu locken, um Gewinne zu erzielen", heißt es in der am Dienstag in Kalifornien eingereichten Klageschrift.Meta soll laut der Klage primär gegen den Konsumentenschutz verstoßen haben. Kinder und Jugendliche sollen vom Konzern getäuscht werden, indem sie dauernd auf die Social-Media-Plattformen gelockt werden.

"Wir sind enttäuscht, dass die Generalstaatsanwälte diesen Weg gewählt haben, anstatt produktiv mit Unternehmen aus der gesamten Branche zusammenzuarbeiten, um klare, altersgerechte Standards für die vielen von Jugendlichen genutzten Apps zu schaffen", schreibt das Unternehmen in einer Erklärung.Die Chats werden in einen separaten Ordner verschoben und können nur mit einem Code oder den biometrischen Daten geöffnet werden.

