Kinder aus der Ukraine leben im Zwischenzustand in Österreich

Nach Österreich geflüchtete Kinder aus der Ukraine leben oft in einem „Zwischenzustand“. Online nehmen sie am Unterricht in der Ukraine teil. Es ist ein Leben im „Limbo-Zustand“, das viele Schülerinnen und Schüler, die vor dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine nach Österreich geflohen sind, führen. Das ist zumindest der Begriff, den die grüne Bildungssprecherindafür gefunden hat.

Gemeint ist, dass die Kinder und Jugendlichen emotional, aber auch organisatorisch sowohl in Österreich als auch der Ukraine angedockt sind. Oft nehmen sie etwa am Vormittag am Unterricht in der österreichischen Schule teil und klinken sich dann, am Nachmittag, online in den Unterricht in der Ukraine ein. Dann stehen Fächer wie Ukrainische Sprache und Ukrainische Geschichte auf ihrem Stundenplan. Das zu lernen, ist für sie wichtig – falls sie irgendwann zurück in ihr Heimatland können. Bald. Oder nach der Schule. Jedenfalls wenn der Krieg vorbei is

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



DiePressecom / 🏆 5. in AT

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Wenn Kinder vergewaltigen, sind sie keine Kinder mehrDie Diskussion über eine Verschärfung des Jugendstrafrechts muss offen und in aller Ruhe geführt werden. Nicht wegen der öffentlichen Empörung, sondern weil sie längst fällig ist.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Über 95 Prozent der geflüchteten Kinder in Österreich verschwundenDie alarmierende Zahl verdeutliche das Versagen der österreichischen Behörden beim Schutz geflüchteter Minderjähriger, kritisieren die NGOs.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Drei Kinder durch Ukraine-Beschuss getötetBeim Beschuss eines Wohnhauses sollen in Donezk drei Kinder getötet worden sein. Die Stadt in der Ostukraine wird von Russland kontrolliert.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Ukraine: Österreich soll Führungsrolle bei humanitärer Hilfe übernehmenDer ukrainische Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk ist zu Gast in Wien und spricht über die Rolle Österreichs im Ukraine-Krieg.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Enthüllt: So viele Ukrainer wollen in Österreich lebenZwei Jahre nach Kriegsausbruch leben 71.000 Menschen aus der Ukraine in Österreich. Eine neue Umfrage enthüllt, wie viele hier auch bleiben möchten.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

12.900 Abschiebungen aus Österreich in nur einem JahrAm Donnerstag zog Innenminister Gerhard Karner Bilanz über die Abschiebungen im Jahr 2023. Es sei 'das Jahr der Abschiebungen' gewesen, so Karner.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »