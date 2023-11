Kind steckt mit Fuß in Gartengarnitur fest

05.11.2023 20:09:00 Heute_at 1 min.

In Golling an der Erlauf (Melk) steckte am Sonntag ein Kind mit dem Fuß zwischen den Stäben einer Gartengarnitur fest. Die Eltern versuchten das Kind zu befreien, doch es gelang ihnen nicht. Am Sonntagnachmittag rückten mehrere Einsatzkräfte aus. Das unverletzte Kind konnte nach dem Einsatz seinen Eltern übergeben werden.