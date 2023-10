Kim Kardashian bekam Abfuhr von Lagerfelds Choupette

Doch es läuft gar nicht gut:"Sie ist temperamentvoll", meint Kim im Raum und fügt hinzu:"Wenn wir keinen Vibe haben, weiß ich nicht, was ich tun soll. Ich hoffe nur, dass sie mit mir warm wird ..."!Letztendlich muss sich Kim eingestehen, dass sie sich nach einem anderen Date umsehen muss: "Es gibt so viele Faktoren, von denen ich denke, dass sie negativ sein könnten, vor allem bei den Kameras und den Menschen.

Moderatorin Lola Weippert nahm sich eine Social-Media-Auszeit, mit diesem Bild meldet sie sich jetzt zurück.Instagram/billkaulitzChristina Aguilera ist mal wieder"dirrty". Halbnackt verkündet sie den Kartenverkauf für ihre"intime und verführerische" Vegas-Show.Auch Arnie hat den"Yearbook"-Trend auf Social Media probiert und sich mit KI zu einem 90er-Teenie verwandelt.Auf Social Media wandert aktuell ein Foto einer ungeschminkten Madonna herum.

Wie viele Nachtschichten Rebel Wilson wohl schon geschoben hat, bevor dieses Bild entstanden ist? Sie kündigt jedenfalls ein großes Projekt für das kommende Jahr an.Gold Marie? Nein, nur Nicky Hilton, wie sie sich auf die New York Fashion Week vorbereitet.Gott sei Dank handelt es sich bei diesem Foto von Model Irina Shayk nur um Make-up und keine echten Verletzungen.Chris Hemsworth würde zu gerne auch eine Runde auf dem Rücken seines Bartagames drehen. headtopics.com

Die Efron-Brüder Zac und Dylan zeigen wo sie vermutlich die meiste Zeit verbringen – im Fitnessstudio.Mit ihren Followern teilt Leni Klum alles – auch ihre Unterwäsche-Tipps.Instagram/carmengeiss"New hair, new me" – scheint Lizzos Devise zu sein.Claudia Schiffer feiert ihren 53. Geburtstag mit einem besonderen Gast – einem Schmetterling auf ihrer Hand.Irina Shayk achtet im Urlaub offensichtlich darauf, dass sie keine Abdrücke von ihrem Bikinioberteil bekommt.

Welcher Fußball-Weltstar modelt hier in Unterhosen für Kim Kardashian?Auf dem Platz muss Neymar gerade eine Pause einlegen. Der brasilianische Teamspieler zog sich in der WM-Quali gegen Uruguay eine schwere Knieverletzung zu und fällt monatelang aus. Weiterlesen ⮕

Cybercrime-Helpline der Stadt Wien: 800 Fälle im ersten JahrEtwa mehr als die Hälfte der Anrufe erfolgte wegen Onlinebetrugs, mehr als zehn Prozent wegen Phishings. Weiterlesen ⮕

Ludwig Schleritzko einstimmig wiedergewähltDer Bezirksparteiobmann bekam so wie auch der Bezirksparteivorstand hundertprozentige Zustimmung. Weiterlesen ⮕

Wegen sexistischer Äußerungen: Melonis Ex verzichtet auf TV-ModerationDer wegen sexistischer Äußerungen in die Kritik geratene Andrea Giambruno verzichtet nun auf die Moderation seines ausgestrahlenes TV-Programmes. Weiterlesen ⮕

Eklat bei der UNO: Israel greift Guterres wegen Gaza-Rede anBei einer Sitzung des Weltsicherheitsrates ist es zu einem Eklat zwischen Israel und UN-Generalsekretär António Guterres gekommen. Guterres verurteilte am Dienstag bei der Sitzung in New York die Angriffe von Terroristen im Auftrag der islamistischen Hamas auf Israel erneut auf Schärfste. Weiterlesen ⮕