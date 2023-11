Kickl goes woke und gründet die ZPÖ

Zwei woke ZPÖ-Genossen, die sich zu benehmen wissen: Manfred Haimbuchner, Herbert Kickl Foto © APA / Fesl

Es war immer was los, und ich konnte es aus dem Küchenfenster beobachten. Am spannendsten war die Wiese schräg links. Dort kamen ein-, zweimal im Jahr ganze Familien mit Pferdekarren, Gesichter und Haare schwarz, Kleider bunt. Sie schlugen Lager auf, machten Feuer, setzten Kessel darüber und kamen ans Tor, um Messer und Töpfe zu holen. Die Messer schliffen sie, die Töpfe flickten sie.

Daran musste ich denken, als ich las, dass Herbert Kickl in Karanthanien sein Parteivolk einlud, ihm bei einer Versammlung, bei der er verspricht, mit einem Messerschleifer aufzutreten, die Messer zu bringen, auf dass jeder wieder geschärfte Schneiden zu Hause habe. Zwecks Zwiebelschneiden und Tranchieren des Sonntagsbratens, aber auch zwecks Wehrhaftigkeit. headtopics.com

Lei oans passt ihm nicht, und man kann es verstehen. Als jüngst ein Politiker seine Geliebte erschoss, mutmaßliche Geliebte mutmaßlich erschoss muss man korrekt sagen, berichteten losgelassene Boulevard-Blätter, es habe sich um einen FPÖ-Politiker gehandelt. Das war zwar wahr, aber unanständig. Im Augenblick des Todes ist man in Österreich zur Lüge verpflichtet, sonst kommt man in den Kurier.

Schon beim Begriff „Redaktionsstube“ wurde einem ganz warm ums völkische Herzerl. So gemütlich! Und Lügen ist nie gut, oder? Ok, wenn sie die Wahrheit sagen, ist es auch nicht recht. Schwierig. Haimbuchner fand die Ideallösung. Er sagte: „Unter einem freiheitlichen Kanzler Kickl werden so einige wieder das Benehmen lernen: vom Journalisten bis zum Islamisten.“ Das wird schön. Unter dem woken Kickl ist gutes Benehmen wieder gefragt. headtopics.com

