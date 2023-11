Kickl fordert Asylstopp und Entschuldigung für Opfer des Lockdowns

Neben den Forderungen nach einem"Asylstopp" und einer"Festung Österreich" war aber auch Zeit, erneut eine Entschuldigung für die"Opfer des Lockdowns für Ungeimpfte" zu fordern. Asyl sei als Thema ein"negativer Dauerbrenner", sagte Kickl zu Beginn seines Rundumschlags gegen die Bundesregierung und die SPÖ.

Nach dem erneuten Aufflammen des Nahost-Konflikts sei aber insbesondere die Verurteilung antisemitischer Übergriffe durch andere Parteien heuchlerisch, denn"die islamistischen und antisemitischen Bekundungen und Vandalenakte sind nichts anderes, als das Ergebnis einer völlig aus dem Ruder gelaufenen Asylpolitik." Angekündigte Initiativen der Volkspartei seien insofern unglaubwürdig und"Wählerbetrug", als diese je näher eine Wahl rücke, immer mehr werden würde

HEUTE_AT: Mann (38) wird auf offener Straße mit Messer attackiertIn Wien-Mariahilf kam es am Montagabend zu einer Messerattacke. Das Opfer musste ins Spital eingeliefert werden. Nach dem Täter wird weiter gefahndet.

HEUTE_AT: Wrackteile über Autobahn verteilt, kilometerlanger StauNach einem Zusammenstoß von einem Van und einem Lastwagen auf der A1 wurde die Fahrspur stundenlang gesperrt. Die Folge: ein kilometerlanger Stau.

HEUTE_AT: Österreicher stürzt in Rom von Tiber-BrückeEin 23-jähriger Österreicher ist bei einem Unfall in Rom ums Leben gekommen. Er stürzte von einer Tiber-Brücke zwölf Meter in die Tiefe.

FİREWORLDAT: Verkehrsunfall in Pollham: Auto landet im TeichDie Freiwillige Feuerwehr Pollham wurde zu einem Verkehrsunfall gerufen, bei dem ein Auto von der Fahrbahn abkam und in einem Teich landete. Der Fahrer wurde nur leicht verletzt und konnte das Fahrzeug bereits verlassen. Die Bergung des Autos wurde aufgrund der schwierigen Zufahrt abgelehnt.

KURIERAT: Israelische Armee stürmt Notaufnahme im Al-Shifa-KrankenhausArmee-Einheiten führen eine präzise und gezielte Operation in einem bestimmten Teil des Shifa-Spitals durch. Die Armee stürmt die Notaufnahme im Al-Shifa-Krankenhaus und durchsucht den Keller. Es werden Schüsse abgefeuert und Sprengsätze geworfen. Die Behörden in Gaza berichten von Explosionen. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden. Die Armee distanziert sich von der Militäraktion und betont, dass sie keine Luftangriffe oder Feuergefechte in einem Krankenhaus unterstützt.

HEUTE_AT: Frau stirbt bei KüchenbrandEine 70-jährige Frau wurde bei einem Küchenbrand in ihrer Wohnung getötet. Die Ermittlungen deuten auf einen Kurzschluss als Brandursache hin.

