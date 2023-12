Keine Unterstützung für Papamonat: Bauarbeiter wartet immer noch auf Geld

Georg Hasler (38) aus Koblach* wurde im Juni glücklicher Vater einer kleinen Tochter. Der Bauarbeiter ging in den Papamonat, die zugesagte Unterstützung blieb dem Jungpapa aber verwehrt. Der Papamonat, ein Instrument, das vonseiten der Regierung allerorts beworben, aber aus unterschiedlichen Gründen oftmals viel zu wenig in Anspruch genommen würde.

Nicht bei Familie Hasler* aus Koblach, denn Papa Georg kümmerte sich zuhause nach der Geburt seiner kleinen Tochter Emilia* um das Kind und nahm das Angebot des österreichischen Sozialapparates dankend im Juli in Anspruch – nach mündlicher Zusage von der ÖGK. Das Geld für seinen Verdienstausfall hat er aber bis heute nicht gesehen. Nach Gespräch bei ÖGK in Feldkirch schien alles auf Schiene Nach Absprache mit seinem Chef erkundigte sich der Bauarbeiter bei der Feldkircher Niederlassung der ÖGK wegen des Papamonats. Dort versicherte man ihm, dass er nur die Geburtsurkunde und das Entlassungsschreiben seiner neugeborenen Tochter aus dem Krankenhaus vorlegen müsse, dann könne er das Angebot in Anspruch nehme





