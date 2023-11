Keine Überraschung in Paris: Thiem verliert gegen Jungstar Rune

in der zweite Runde von Paris. Nach dem Sieg gegen den Schweizer Stan Wawrinka verlor der Österreicher kurz nach Mitternacht gegen den dänischen Jungstarund kann wieder einmal von einem Turnier mitnehmen, dass er gute Phasen hatte, aber letztlich einen stärkeren Spieler nicht schlagen konnte.

Im direkten Duell mit dem 20-Jährigen steht es jetzt 0:2.Thiem hatte den ersten Satz komplett offen gehalten, gab sein Aufschlagspiel (das verflixte siebente Game) nach Doppelfehlern aber ab und verlor knapp 4:6. Im zweiten Satz riss der Faden gegen den Dänen, der seit kurzem von Boris Becker gecoacht wird. Rune gelangen zwei Breaks, Thiem hielt zwar jedes Game offen, kam aber nicht mehr zurück.

