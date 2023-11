Keine Kunden, hohe Kosten – nun ist Pool-Händler pleite

Die 2004 gegründete Firma Goldmann Pools & Wellness aus Engerwitzdorf (Bez. Urfahr-Umgebung) ist insolvent. Das Unternehmen ist im Handel von Schwimmbecken, Abdeckungen, Whirlpools und Zubehör tätig.Bereits 2015 war am Landesgericht Linz ein Sanierungsverfahren über den Mühlviertler Betrieb eröffnet worden.

Auch Maßnahmen wie Personalabbau konnten die Zahlungsunfähigkeit nicht kompensieren. Nach Informationen des KSV plant Geschäftsführerin Andrea Goldmann, bereits begonnene Schritte fortzusetzen: etwa die Kosten zu senken und weitere Mitarbeiter zu entlassen. Die betroffene Firma soll fortgeführt werden.: BeFa-Personal mit Sitz in Dietach (Bez. Steyr-Land) war seit 2013 als Arbeitskräfteüberlasser tätig.

Eine schwangere Frau lernte einen Mann auf einer Dating-App kennen. Am Freitag kam es zum ersten Treffen – mittendrin starteten die Wehen.US-Medien berichten, dass der aus der Sitcom"Friends" bekannte Schauspieler am Samstag tot in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden wurde.27.10.2023:"Keine Perspektive auf Frieden": So steht es um Ukraine.24.10.2023: Red-Bull-Fans buhten Verstappen bei Siegerehrung aus. headtopics.com

Max Verstappen war auch in Austin nicht zu stoppen. Sein Sieg in den USA wurde von Buhrufen aus"den eigenen Reihen" überschattet.22.10.2023: Maskenpflicht im Zug? Aufforderung ärgert Passagier. Im Zug nach St. Pölten wurde trotz Aufhebung der Maskenpflicht auf die Maske hingewiesen."Und wer keine hat zahlt 40€", ärgert sich ein Mann.20.10.2023: Killer zog Blutspur durch Wien – nun sprechen Zeugen.18.10.2023: ORF-Wolf zerlegt Gewesslers neues Gesetz knallhart.ihre Brieftasche zu Hause vergessen hat, konnte sie an einer Tankstelle in NÖ nicht tanken. Nun soll sie dafür 300 € bezahlen.

Rapid gab sich gegen Amstetten keine BlößeEin Elfmeter war der Beginn des Untergangs für Amstetten. Favorit Rapid Wien setzte sich in der 3. Runde des ÖFB-Cups im Mostviertel 1:5 durch. Weiterlesen ⮕

Der größte Nachteil vom Home-OfficeZuhause sind vielleicht keine menschlichen Nerven­sägen, aber auch die Dinge können einen nerven. Weiterlesen ⮕

Keine oberirdischen Gleise mehr: Unterflurlösung für Betroffene 'längst überfällig'Unterirdische Gleise im Unteren Rheintal: Land und Gemeinden einigen sich auf 'längst überfällige' Lösung. Betroffene Bürger begrüßen die Entscheidung und hoffen auf eine rasche Umsetzung. Weiterlesen ⮕

Gute Leistung, keine PunkteDer Auftritt in Retz passte perfekt zur verhexten Herbstsaison der Langenrohrer. Weiterlesen ⮕

Liedermacherin Sigrid Horn: „Kindermusik hören wir keine“Sie lebt zwischen Hühnergeschrei und Kirchenläuten, als Liedermacherin und Dialektsängerin: Nach drei Jahren Pause präsentiert Sigrid Horn gleich zwei neue Alben. Weiterlesen ⮕

Gendererlass in Innsbruck: Künftig fünf Geschlechter zur Auswahl auf MeldezettelMännlich, weiblich, inter, divers, offen, keine Angabe: Die Stadt Innsbruck ändert ihre Meldezettel – und die schriftliche Kommunikation. Weiterlesen ⮕