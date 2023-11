Keine Einladung für Prinz Harry und Herzogin Meghan zum Familienweihnachtsfest der Royals

Auch in diesem Jahr gibt es keinen Weihnachtsfrieden im Hause Windsor. Prinz Harry und seine Frau, Herzogin Meghan, sind wieder nicht zum Familienweihnachtsfest der Royals eingeladen. Seit dem Geburtstagsfest von König Charles, der am 14. November 75 Jahre alt wurde, wird über eine Annäherung des Königs zu seinem abtrünnigen Sohn Prinz Harry spekuliert.

Der jüngere Bruder von Prinz William war zwar nicht persönlich bei dem Fest und auch nicht eingeladen gewesen, soll seinem Vater aber gemeinsam mit seiner Frau Meghan telefonisch gratuliert haben und ihm ein Video ihrer Kinder Lilibet und Archie geschickt haben, auf dem die beiden Kleinen „Happy Birthday“ für ihren königlichen Opa singen. Den Kontakt wollte er ab nun aufrecht erhalten. Harry soll danach Freunden gegenüber angedeutet haben, er wäre bereit, eine Einladung zum Familienweihnachtsfest der Royals auf Schloss Sandringham in diesem Jahr anzunehmen. Doch soll es sich dabei um bloßes Gemunkel gehandelt haben





