Kein Pardon vom SKN

St. Pölten sorgt in Wien schon in den ersten vier Minuten für klare Verhältnisse. Auch der Hunderter wird erstmals in der jungen Superliga-Geschichte geknackt ...

32:8, 29:6, 27:8: Drei Viertel war es eine einzige Machtdemonstration. Erst im letzten Abschnitt konnten etwas mehr mitspielen, unterlagen aber dennoch 10:19.Überragend beim SKN: Anna Kolyandrova mit 29 Punkten in lediglich 17 Minuten. Die Spielmacherin verwandelte 9 von 10 Zweipunktwürfen und ergatterte 9 Steals. Insgesamt verlor die überforderte Vienna 46 Mal den Ball ... Und die Gäste eroberten 36 Mal den Ball.

Im Gegensatz zum letzten Spiel fiel dann auch der „Hunderter“ locker und St. Pölten fuhr in der Bundeshauptstadt einen 107:32-Kantersieg ein.: „Wir wussten, dass wir Favoriten sind, da wir gegen sie auch ein Vorbereitungsspiel hatten. Bei Vienna war eine Scorerin krank, sie hatten ein geschwächtes Team. Wir waren konzentriert und fokusiert bis zum Schluss, haben gut gekämpft. Ich bin zufrieden. headtopics.com

