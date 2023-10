Kein neuer Jedermann 2024: Philipp Hochmair übernimmt erneut die Rolle

Die Intendanz der Salzburger Festspiele kündigte entgegen Zusagen dem kompletten"Jedermann"-Team des Jahres 2023 - inklusive Michael Mertens. Und sie griff auf einen bereits bekannten"Jedermann"-Darsteller zurück: auf Philipp Hochmair. Der ehemalige Burg-Schauspieler hatte bei den Festspielen seinen Kraftakt"Jedermann reloaded" zur Uraufführung gebracht - und war 2018 für den damals erkrankten Tobias Moretti eingesprungen.

Der auch in Deutschland aus vielen Film- und Fernsehproduktionen bekannte Schauspieler dürfte daher 2024 für volle Kassen sorgen. Durchgesickert ist auch, wer die Regie der Neuproduktion übernimmt: Robert Carsten. Der Regisseur und Lichtdesigner, geboren in Toronto, inszenierte bereits für die Salzburger Festspiele.

