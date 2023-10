Kein Neubau für Gemeindeamt in Großharras

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Die Wiese, auf der das neue Gemeindeamt hätte errichtet werden sollen, befindet sich im Hochwassergebiet des Mottschüttelbachs. Ein Bau hätte massive Mehrkosten durch flankierende Maßnahmen bedeutet. ein neues Gemeindeamt, keine Volksabstimmung: Der Gemeinderat hob den Beschluss für den Bau eines neuen Amtshauses vis-à-vis des FF-Hauses auf, womit auch der SPÖ-Initiativantrag obsolet wurde.

Das Thema Neubau Gemeindeamt ist in der Gemeinde Großharras vorerst vom Tisch: Nachdem sich herausgestellt hatte, dass das vorgesehene Grundstück vis-à-vis des Feuerwehrhauses im HQ30-Gebiet des Mottschüttelbaches liegt und das mit massiven Investitionen verbunden gewesen wäre, hob der Gemeinderat bei seiner Sitzung am 24. Oktober den Grundsatzbeschluss von 20. April wieder auf. headtopics.com

Ein Lokalaugenschein mit der Landesabteilung WA3 hatte ergeben, dass das vorgesehene Grundstück im Bereich des 30-jährlichen Hochwassers liegt. Das hätte laut Baumeisterschätzungen eine Einfriedungsmauer und Anschüttungen erfordert, was Mehrkosten von bis zu 150.000 Euro bedeutet hätte. Außerdem darf laut WA3 die Situation um Unterlauf des Baches nicht verschlechtert werden.

Somit wurde auch der Initiativantrag der SPÖ gegen einen Neubau des Gemeindeamtes obsolet. Fraktionsführer Adolf Schmid zog den Antrag zurück, kündigte aber an: „Wenn wieder ein so schlecht vorbereiteter Grundsatzbeschluss dem Gemeinderat vorgelegt wird, mache ich jederzeit wieder einen Initiativantrag.“ Zumal dieser weit am Willen der Großharraser vorbeiging, glaubt der Sozialdemokrat. headtopics.com

