Kaum Unterschiede zur Ehe:Verpartnerung ist nur noch bei Hetero-Paaren in Mode

Neben der Ehe gibt es in Österreich seit 2019 auch für heterosexuelle Paare die Möglichkeit, eine eingetragene Partnerschaft einzugehen. Was nach deren Einführung im Jahr 2010 zunächst nur gleichgeschlechtlichen Paaren vorbehalten war, hat sich mittlerweile zu einem Trend bei heterosexuellen Paaren entwickelt.

