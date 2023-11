Katzelsdorfer Kreuzweg wurde neues Leben eingehaucht

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen.

lisabeth Nemeth-Lang hat ihr Handwerk auch mit 80 Jahren nicht verlernt: Die ortsbekannte Künstlerin revitalisierte mit Gemeinde, Pfarre und Gymnasium die Gedenkstationen. 1998 wurde der Kreuzweg der Pfarrkirche von Künstlerin Elisabeth Nemeth-Lang gezeichnet. Aufgrund der feuchten Wände und Witterungseinflüssen waren die Gedenkstationen jedoch in die Jahre gekommen und sollten erneuert werden: „Nemeth-Lang ist zwar schon 80 Jahre alt, aber hat wie immer wunderschön gemalt. Sie hat in dieser Zeit auch ein wenig ihren künstlerischen Stil verändert“, meint ÖVP-Bürgermeister Michael Nistl.

Die neuen Bilder sind auf Plexiglas gedruckt und somit für alle nachkommenden Generationen zugänglich. Für das Projekt, bei dem die Pfarre, die Gemeinde und das Gymnasium kooperierten, wurde auch eine Förderung seitens der „NÖ Dorferneuerung“ ausgeschüttet. headtopics.com

