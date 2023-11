Katar verurteilt israelische Angriffe im Gazastreifen

nahe Gaza-Stadt im Krieg gegen die Hamas scharf verurteilt. Es habe sich um"ein neues Massaker an dem wehrlosen palästinensischen Volk gehandelt, vor allem Frauen und Kinder", kritisierte die Regierung Katars. Die Ausweitung israelischer Attacken im Gazastreifen stelle"eine gefährliche Eskalation im Verlauf der Konfrontationen dar, die Vermittlungen und Bemühungen um Deeskalation untergraben" würden.

US-Außenminister Antony Blinken wird am Freitag erneut in den Nahen Osten reisen."Außenminister Blinken wird am Freitag zu Gesprächen mit Vertretern der israelischen Regierung nach Israel reisen und anschließend weitere Stationen in der Region ansteuern", sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, am Dienstag (Ortszeit) vor Journalisten.

Es ist der zweite Besuch Blinkens in der Region seit dem Beginn des Kriegs zwischen der Hamas und Israel. Der US-Außenminister war bereits wenige Tage nach dem Großangriff der radikalislamischen Palästinenserorganisation nach Israel gereist, um dem Land die Unterstützung der USA zu signalisieren. Blinken besuchte zehn Tage lang weitere Länder der Region, darunter Jordanien, Ägypten, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. headtopics.com

