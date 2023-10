Karpfenprinzessin Michaela unterstützt Karpfenkönigin Sandra Esser

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

urbulente Wochen hat die seit Juni amtierende „Karpfenprinzessin Michaela“ hinter sich. Auch in der nächsten Zukunft wird sich das nicht ändern. Beim Abfischfest am Bruneiteich bei Heidenreichstein am 28. Oktober ist sie von 9 bis 15 Uhr dabei.

Michaela Altmann stammt aus Friedersbach und lebt jetzt in Kleinpertholz, sie ist die erste Karpfenprinzessin. Dieses neue Amt wurde vom Teichwirteverband für Repräsentationsaufgaben geschaffen. Sie unterstützt somit Karpfenkönigin Sandra Esser. Michaela Altmann zählt zum Team der Teichwirtschaft Hofbauer in Kleinpertholz. Dort arbeitet die Karpfenprinzessin in der Direktverarbeitung. „Ich freue mich immer über nette Gespräche mit unseren Kunden“, sagt Altmann. headtopics.com

Den Karpfen unter die Leute zu bringen, gefalle ihr neben dem Job bei „Hofbauers Waldviertler Fische“ auch in der Funktion der Karpfenprinzessin: Die Friedersbacherin verteilte bei „Waldviertel Pur“ am Wiener Rathausplatz Karpfen-Kinderbücher und Werbung für die vielen Fisch-Leckereien aus dem Waldviertel, die von zahlreichen Betrieben aus den Bezirken Gmünd und Waidhofen angeboten wurden.

Auch beim Fischmarkt des Burg-Stadt-Festes in Heidenreichstein war Michaela Altmann dabei, nun sie sich auf das große Abfischfest beim Brüneiteich, denn: „Es ist schön, die Vielfalt des Karpfens und der Waldviertler Teichwirtschaft unter die Leute zu bringen.“ headtopics.com

Weiterlesen:

noen_online »

100 Projektideen für die Landesausstellung 2026Über 100 Projektideen haben Gemeinden, Betriebe und auch Privatpersonen nach Aufruf der Moststraße für das Rahmenprogramm der Landesausstellung 2026 vorgeschlagen. „Die Palette reicht von Millionenvorhaben bis hin zum einzelnen Künstler, der sich mit einem neuen Werk einbringen will“, sagt Moststraße-Obfrau Michaela Hinterholzer. Weiterlesen ⮕

Tödlicher Unfall: Buslenker bei Reparaturarbeiten in Haag am Hausruck unter Linienbus erdrücktHAAG AM HAUSRUCK. Tödlich endete am Nachmittag des Nationalfeiertages in Haag am Hausruck (Bezirk Grieskirchen) für einen Buslenker der Versuch, selbst eine Reparatur an einem defekten Linienbus zu unternehmen. Weiterlesen ⮕

Oö: Buslenker bei Reparaturarbeiten in Haag am Hausruck unter Linienbus eingeklemmt und tödlich verletztHAAG AM HAUSRUCK (OÖ): Tödlich endete am Nachmittag des Nationalfeiertages, 26. Oktober 2023, in Haag am Hausruck (Bezirk Grieskirchen) für einen Buslenker der Versuch, selbst eine Reparatur an einem defekten Linienbus zu unternehmen. Weiterlesen ⮕

Eisiger Wind gegen neue slowakische Regierung unter Robert FicoDer linksnationale Robert Fico ist am Mittwoch als slowakischer Ministerpräsident angelobt worden. Doch schon davor hatte er mit Widerstand im eigenen Land und auf EU-Ebene zu kämpfen. Weiterlesen ⮕

Öl von havarierter Ostsee-Fähre unter Wasseroberfläche gesunkenBoote und Schiffe können den Schadstoff vor Schweden nicht mehr auf See auffangen. Das Schweröl treibt nun in Richtung Küste. Weiterlesen ⮕

Erstmals Leonhardiritt unter neuer ObfrauVerena Salzer übernahm kürzlich als Obfrau den Reitverein, ihre erste Veranstaltung, der Leonhardiritt, ging gut über die Bühne. Weiterlesen ⮕