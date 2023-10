Karnevalsverein Haag plant Rückkehr des Karnevals

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Lustig wird es wieder im kommenden Jahr. Denn Anfang Februar stehen an fünf Terminen wieder Karnevalssitzungen auf dem Programm (siehe weiter unten).

Die Rückkehr des Karnevals, der 2016 zuletzt stattfand, ist möglich, da sich im Frühjahr des heurigen Jahres mehrere Personen zusammenschlossen. Reinhard Stöckler, Christoph Buber, Klaus Berger, Silke Kargl, Gerhard Stubauer und Lisa Dieminger gründeten als Vorstandsmitglieder den neuen Karnevalsverein Haag.„Es ist wieder an der Zeit, die gute Tradition, aber mit neuem Elan, wieder zu beleben.

Das Team besteht aus 12 Garde-Damen, 6 Kabarett-Gruppen und einem Big-Band-Ensemble mit einigen tollen Sängerinnen und Sängern. Ewald Huber stellte bereits ein Big-Band-Ensemble zusammen, vorwiegend aus Mitgliedern der Stadtkapelle Haag. Die Kabarett-Gruppen bestehen aus zwei bis sechs Peronen, je nach Stück. headtopics.com

In Kürze sollen dann die Teamproben beginnen, um die Pointen und Schmähs auszuloten und Abläufe zu festigen. Das Bühnenbild und die Kostüme werden ebenfalls in den nächsten Wochen finalisiert. Die gemeinsamen Proben starten dann im Dezember.

Geeignet ist der Karneval für Jung und Alt ab 16 Jahren. „Für alle, die herzhaft lachen wollen, Show, Musik und Tanz genießen wollen oder einfach ein paar schöne Stunden im Fasching genießen wollen“, weiß Stöckler. headtopics.com

Fix mit dabei sind Franz Aigner und Franz Dornmayr als „Slimmi und Chilly im Altersheim", Reinhard Stöckler und Gerhard Maiß mit einer speziellen „Pfarrer-Nummer" sowie der frühere Leiter und Chef des Karnevals, Josef Losbichler, als humorvoller Moderator. Vor allem sollen regionale und allgemein bekannte Themen „närrisch" beleuchtet werden.Gespielt wird jeweils in der Mostviertelhalle Haag. Veranstaltungsbeginn ist 20 Uhr, doch bereits ab 19.

