„Karl Theater“ in Eggendorf begeisterte Publikum

Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Das legendäre „Karl Theater“ hat das Amtshaus bei beiden Auftritten am Wochenende gut gefüllt, unter anderem freuten sich die Schauspieler über eine ausverkaufte Premiere. Bei den Auftritten blieben große Hoppalas aus, auch die Debütanten meisterten ihre Rolle mit Bravour. Zum Abschluss gab es für die Laiendarsteller viel Applaus vom Publikum.

Die Bedeutung von Youtube und Instagram für das junge PublikumEine Diskussion über die Bedeutung von Youtube und Instagram für das junge Publikum und die Nutzung von TikTok und Facebook. Die FPÖ hat auf Youtube einen Startvorteil. Weiterlesen ⮕

Guntramsdorf setzt auf Kindergarten-OffensiveSpatenstich zum Ausbau des Kindergartens in der Dr. Karl Renner-Straße. Weiterlesen ⮕

Regionale Schmankerl für den LandtagspräsidentenLandtagspräsident Karl Wilfing bestaunte das regionale Vorzeigeprojekt „Dorfladen“. Weiterlesen ⮕

15 Jahre Bibi und Flo: Das Dreamteam von Puls4 feiert JubiläumSie gehören zu den bekanntesten TV-Gesichtern Österreichs. Seit mittlerweile 15 Jahren starten Bianca Schwarzjirg und Florian Danner mit ihrem Publikum in den Tag. Weiterlesen ⮕

Besucherstrom beim Badener Künstlerheim-„Flohwalzer“So viele Besucher wie der schon legendäre, alljährliche „Hilde Wagener Künstlerheim“- Flohmarkt ins Badener Theater am Steg lockte, können sich so manche Kulturveranstalter nur wünschen. Weiterlesen ⮕

Vergnügliches, vielfarbiges HerbstkonzertDas Konzert des Musikvereins St. Peter in der Au begeisterte mit einem fein gegliederten Programm, das das Publikum von der „Grande Fanfare“ bis zu „Bruce Springsteen in concert“ führte. Weiterlesen ⮕