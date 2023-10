Kanzler-Post: Fehlerhafte Darstellung des Bundesadlers sorgt für Spott

Kurzzeitig blickte der Bundesadler im Kanzler-Post am Nationalfeiertag nach rechts, wenig später wurde der Post korrigiert, der Adler nahm seine korrekte Haltung ein. Um sich Spott und Häme im Internet zu ersparen, kam die Korrektur allerdings zu spät. Open preferences.

Aus Sicht des Kanzlers und seines Social-Media-Teams schlich sich zum abschließenden ÖVP-Slogan"Glaubt an Österreich!" leider auch der spiegelverkehrte Adler. Open preferences. Der Fehler blieb erwartungsgemäß nicht unbemerkt, es hagelte online Kritik und Spott für den Kanzler und sein Team. Ein kleiner Auszug: Open preferences.

