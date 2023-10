Kann René Benko das Ruder noch herumreißen?

Das Tiroler Unternehmergenie hat zwei grobe Strategiefehler begangen. Investoren sorgen sich um die Zukunft seines komplex verwobenen Firmenkonglomerats Signa. Zwei Faktoren sind jetzt für die Zukunft des Immobilienkonzerns entscheidend.

Wenn er mit dir redet, gibt er dir das Gefühl, du bist der wichtigste Mensch im Raum“, sagt ein Insider, der anonym bleiben möchte, zur „Presse“. Es sind Qualitäten wie diese, diebegleiten seinen Werdegang und sorgen für Vertrauen in ein Firmengeflecht mit äußerst intransparenten Strukturen, die klare Eigentumsverhältnisse verschleiern. Selbst für Banken und ihr Risikomanagement sei das undurchsichtig, sagt ein Insider der „Presse“.

So gelingen dem 46-Jährigen Finanzierungen von Handelsbeteiligungen und Immobilieninvestments von gigantischem Ausmaß. Allein das Immobilienportfolio soll laut eigenen Angaben 28 Milliarden Euro wert sein. Lang galt die Signa als der wachstumsstärkste Konzern in der Immobilienbranche. Der Beamtensohn und Schulabbrecher avancierte zum Milliardär mit besten Kontakten zu Politikern und Wirtschaftsgrößen.Doch der Lack ist ab. headtopics.com

