Kämpfe zwischen Israel und Hamas halten trotz Waffenruhe an

Angesichts der sich offenbar verzögernden Waffenruhe halten die Kämpfe zwischen dem israelischen Militär und der radikal-islamischen Palästinenser-Gruppe Hamas Medienberichten zufolge an. Palästinensische Medien berichteten, dass israelische Kampfflugzeuge und Artillerie in mindestens zwei Wellen die Stadt Chan Junis im Süden des Gazastreifens beschossen hätten. Dabei seien 15 Menschen getötet wurden.

Auch aus anderen Teilen des Gazastreifens wie etwa Dschabalia bei Gaza-Stadt im Norden und dem weiter südlich gelegenen Nuseirat wurden Angriffe gemeldet. Israel erklärte, seine Streitkräfte hätten im Laufe des vergangenen Tages mehr als 300 Hamas-Ziele aus der Luft angegriffen. In Israel gab es nahe der Grenze wieder Luftalarm, der vor Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen warnte. Berichte über Opfer oder Schäden gab es nicht.Der genaue Zeitpunkt für den Beginn der Feuerpause in Gaza soll nach Angaben aus Katar in Kürze bekanntgegeben werde





