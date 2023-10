Kampf für Geschwindigkeitsreduktion in Klein-Pöchlarn

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

ereits mehr als 400 Unterschriften für Geschwindigkeitsreduktion im Klein-Pöchlarner Ortsgebiet gesammelt. Der Kampf für eine Temporeduktion von Tempo 70 auf 50 km/h entlang der Klein-Pöchlarner B3 geht in die nächste Runde. Wie von der NÖN berichtet, kämpft die Marktgemeinde bereits seit Jahren für die Veränderung des Tempolimits.

Gelingt die Veränderung nicht, droht entlang der B3 im Ortsgebiet der Wegfall eines wichtigen Schutzweges sowie der Bau einer Verkehrsampel. Um das zu verhindern, könnte Klein-Pöchlarns Bürgermeister Johannes Weiß (SPÖ) ein aktueller Gesetzesentwurf von Verkehrsministerin Leonore Gewessler helfen. Dieser soll es Gemeinden ermöglichen, selbstständig Tempo 30 zu verordnen. headtopics.com

Um seinem Anliegen Nachdruck zu verleihen, startete vor wenigen Wochen eine Unterschriftenliste, die die verantwortlichen Entscheidungsträger von der Wichtigkeit der Tempo 50 – Beschränkung überzeugen soll. Aktuell sind mehr als 400 Unterschriften gesammelt, die Aktion läuft aber noch weiter. Parallel dazu hat die Gemeinde ein alternatives Gutachten in Auftrag gegeben.

„Darin sollen unsere Argumente nochmals herausgearbeitet werden. Der Prozess dauert etwa ein Monat, danach wollen wir es der BH zur Beurteilung vorlegen“, hofft Weiß auf ein Einlenken. Der Bürgermeister erinnert auch, abseits der Verkehrssicherheit, an die hohen Kosten, welche die Errichtung einer Ampelanlage kosten würde: „Ich glaube, die Behörden und die Sachverständigen würden sich hierbei keinen Dienst erweisen. headtopics.com

