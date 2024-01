Kaleen wird Österreich beim Song Contest 2024 vertreten

Kaleen, mit bürgerlichem Namen Marie-Sophie Kreissl, hat es nicht leicht: Die Sängerin aus dem oberösterreichischen Ried im Traunkreis wusste bereits seit einem knappen Monat, dass sie als Österreichs Interpretin beim Song Contest 2024 im schwedischen Malmö ausgewählt worden ist. Dass sie sich beworben hatte, wusste ihr Umfeld. Dass sie gewonnen hat natürlich nicht.

"Es war einfach schwierig zu sagen: 'Ich weiß es noch nicht, sie haben sich noch nicht entschieden', außerdem kann ich nur ganz schlecht lügen, demnach war es sehr schwierig für mich", erzählt Kaleen im""-Talk."Die Zeit bis ich es erfahren habe, war auch nicht gerade so lustig und man würde sich wünschen, dass die Zeit schneller vergeht."Trotz einiger kleinerer und mittelgroßer Auftritte, wie etwa bei der ORF-"Starnacht in der Wachau" im letzten September, war bisher ihre Großmutter das bekannteste Mitglied ihrer Familie. Kaleens Oma ist Komponistin und Texterin für die unterschiedlichsten Schlager- und Volksmusik-Interpreten und hat etwa"Steirermen sab very good" vongeschriebe





Heute_at » / 🏆 2. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Großer Andrang auf zusätzliche Kassenarztstellen in ÖsterreichDie Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) hat 100 zusätzliche Kassenarztstellen ausgeschrieben und bereits 300 Bewerbungen erhalten. Die Ärztekammer äußerte sich jedoch weniger euphorisch und wies auf die weiterhin unbesetzten Stellen hin.

Herkunft: ORF - 🏆 8. / 63 Weiterlesen »

Österreich fordert Millionen Euro von René Benko zurückDie Republik Österreich fordert zwölf Millionen Euro von der Projektgesellschaft des Schlosshotels Igls zurück, in dem René Benko leben soll. Es wird vermutet, dass Benko eine legale Gesetzeslücke ausgenutzt hat.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Erhöhte Förderung für nachhaltige Heizungssysteme in (Nieder-)ÖsterreichSeit 1. Jänner 2024 finanziert die Bundesregierung drei Viertel der Kosten eines Umstiegs auf ein nachhaltiges Heizsystem. Je nach Heizung können Privatpersonen bis zu 23.000 Euro an Förderung bekommen, im mehrgeschoßigen Wohnbau sind es bis zu 45.000 Euro. Die NÖN hat die wichtigsten Details zur erhöhten Förderung zusammengefasst und sich angeschaut, wer sie wo beantragen kann. Welche Herausforderungen dadurch entstehen, weiß der NÖ-Energieexperte Josef Wildburger. Klimafreundliches Heizen ohne den Einsatz von fossilen Brennstoffen wird seit Jahresbeginn noch stärker gefördert.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Politische Rollentausch in ÖsterreichDie ÖVP ist plötzlich für eine Liveübertragung von U-Ausschüssen, die SPÖ kämpft neuerdings für Oppositionsrechte und Grüne, Neos und FPÖ bringen Verständnis für Regierende auf – was ein politischer Rollentausch alles bewirken kann.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Immer mehr vertriebene Ukrainerinnen und Ukrainer wollen in Österreich bleibenImmer mehr vertriebene Ukrainerinnen und Ukrainer wollen in Österreich bleiben. Selbst, wenn sie in einem verfallenen Blindenheim leben. Lokalaugenschein in einer umstrittenen Notlösung.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Pleite für Deutsche Bahn: Lokführer vor Streik, auch Österreich betroffenDamit ist der Konzern mit seinem Versuch vorerst gescheitert, den Arbeitskampf im Rahmen des Tarifstreits mit der Gewerkschaft juristisch stoppen zu lassen.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »