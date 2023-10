Kaffee mit Polizisten: Gemeinsamer Austausch in Wiener Neudorf

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

ie Initiative „Gemeinsam.Sicher" verfolgt seit Jahren das Ziel, die vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Polizei und Bevölkerung zu stärken. Das Projekt"Coffee with Cops" ist eine zeitgemäße Variante eines Community-Policing-Ansatzes nach internationalem Vorbild. Am Mittwoch stand die exekutive Kaffee-Einladung vor dem Gemeindeamt am Programm. Gruppeninspektor Harald Meixner von der Polizeiinspektion Wiener Neudorf freute sich gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen über den Austausch auf Augenhöhe sowie zwanglose Gespräche.

