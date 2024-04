Kabarettist Buchinger legt Bühnenpause ein

(31) erstmals auf die Bühnen dieses Landes - mit seinem ersten Kabarettprogramm 'Lange Beine, kurze Lügen'. Ein zweites sollte folgen, doch jetzt ist erstmal Schluss, denn Buchinger legt eine Bühnenpause ein. Am 5. August hat er seinen vorerst letzten Kabarettauftritt im Theater im Park in Wien. bin ich schon drei Jahre auf der Bühne. Ich würde sagen, nach drei Jahren ist so ein Programm einfach nicht mehr aktuell und ich hab mir gedacht, dass ich das jetzt beenden werde. So schön es auch war.

Anders als die meisten Kabarettisten werde ich nicht sofort etwas Neues nachfeuern, sondern ganz bewusst in eine Pause gehen und schauen, dass ich etwas Neues erlebe', erzählte er dem KURIER. Dieser Schritt hat einerseits berufliche, andererseits aber auch persönliche Gründe. 'Es hat mich manchmal ein bisschen gestresst, dass ich schon Monate im Voraus verplant war. Das macht es auch schwierig, spontan zu sein

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



KURIERat / 🏆 4. in AT

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Gerald Fleischhacker gastierte im DonauhofIn Zwentendorf war der besondere Kabarettist zu Gast und fühlte sich hier sichtlich auch wohl.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Mike Supancic begeisterte die Gäste im Groß-Enzersdorfer KotterDer steirische Musik-Kabarettist eröffnete das Kabarettfestival im Stadtl.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Der erste, der zweite und der dritte Mann: Spione in WienEine Historikerin entdeckte, dass Drehbuchautor, Regisseur und Produzent des Kultfilms „Der Dritte Mann“ Spione im Nachkriegs-Wien waren.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Bayern: Wechsel an der Vereinsspitze der Feuerwehr Haslach → arbeitsreiches 2023 der AktivenFeuerwehr-News aus erster Hand

Herkunft: FireWorldAT - 🏆 17. / 51 Weiterlesen »

„Phantom der Oper“: Der Stalker mit der Halbmaske ist zurückEs ist wieder da, das Phantom der Oper. Außer Halbmaske, Luster, aufwändige Kostüme und Spezialeffekte hat es immer noch jede Menge Pathos im Gepäck. Aber auch eine wunderbare Cast.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Der Mann, der Jesus spielt, ist aus der Kirche ausgetretenDer Jesus-Darsteller im RTL würde sich zwar als gläubig bezeichnen, die Kirche sei aber momentan nicht der 'Place to be'.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »