Juristin: „Bundeskanzler sollte bei Aufsichtsratsjobs mitreden“

Republik gedenkt der Opfer des Wien-AnschlagesDie Regierungsspitze gedenkt am Donnerstag der Opfer des Terror-Anschlags in der Wiener Innenstadt vor drei Jahren am 2. November 2020. Ab 10 Uhr werden Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) beim Gedenkstein am Desider-Friedmann-Platz Kränze niederlegen. Weiterlesen ⮕

Drag Queen Tamara Mascara bei Event brutal attackiertEigentlich sollte Drag Queen Tamara Mascara bei einer Charity-Veranstaltung singen - doch stattdessen wurde sie körperlich angegriffen. Weiterlesen ⮕

Dragqueen Tamara Mascara wurde bei Charity-Veranstaltung attackiertDie Dragqueen sollte beim Circus Safari auftreten, wurde dort angegriffen und zeigt Verletzungen auf Instagram. Weiterlesen ⮕

Kinder-Notfall! Was ist zu tun? Community Nurse Carmen Goll hilftJunge Eltern informierten sich bei Community Nurse Carmen Goll, was bei Kindernotfällen zu tun ist. Weiterlesen ⮕

Matthias Sammer: Kritik am DFB, die auch den ÖFB hellhörig machen sollteMatthias Sammer holt zum Rundumschlag gegen den Deutschen Fußballbund aus. Warum er von einem aus der Zeit gefallenen System spricht und welche Kritikpunkte auch auf Österreich zutreffen. Weiterlesen ⮕

„Eine Brille sollte immer auf die eigenen Augen personalisiert werden“Rund zwei Drittel der Österreicher benötigen eine Sehhilfe. Doch Achtung bei der Auswahl des Brillenglases. Weiterlesen ⮕