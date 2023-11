Jungvater wurde bei Babyparty vom Freund angeschossen

, Oberösterreich, aus Versehen einen 31-jährigen Bekannten angeschossen. Und das ausgerechnet, als dieser dieDer 55-Jährige wollte seinem Freund seine Waffe, die er legal besaß, vorführen.

In der fälschlichen Annahme, dass sie ungeladen sei, hantierte er damit und betätigte den Abzug. Im Lauf befand sich aber eine scharfe Patrone. Dastraf den 31-jährigen Jungvater am rechten Arm. Dieser rief noch selbst die Rettung. Er wurde ins

Zwei Rekordmonate in Folge: Auch der Oktober war der wärmste der MessgeschichteZahlreiche 'Sommertage' und einmal mehr als 30 Grad: Auf den wärmsten September folgt der wärmste Oktober der Messgeschichte. Weiterlesen ⮕

Jungvater auf Baby-Feier im Innviertel irrtümlich angeschossenEin Freund wollte seine Waffe vorführen und traf dabei seinen 31-jährigen Bekannten, der gerade die Geburt seiner Tochter feierte. Weiterlesen ⮕

Jungvater auf Baby-Feier in OÖ irrtümlich angeschossenEin betrunkener 55-Jähriger hat in der Nacht auf Mittwoch im Bezirk Braunau aus Versehen einen 31-jährigen Bekannten, mit dem er gerade die Geburt von dessen Tochter feierte, angeschossen. Der frisch gebackene Vater wurde ins Spital eingeliefert, berichtete die Polizei. Außer den beiden Männern war zum Zeitpunkt des Unfalls niemand anwesend. Weiterlesen ⮕

Drei chinesische Astronauten zurück auf der ErdeEs ist der zweite Crewwechsel seit der vollständigen Inbetriebnahme der Raumstation „Tiangong“ Anfang des Jahres. Weiterlesen ⮕

Verstappen feiert in Mexiko nächsten F1-RekordsiegDer Grand Prix in Mexiko-Stadt am vergangenen Sonntag wurde nicht nur durch sportliche Höchstleistungen, sondern auch durch unschöne Szenen auf den Tribünen geprägt. Ein Video, das eine heftige Schlägerei zwischen mehreren Formel-1-Fans zeigt, verbreitete sich rasch in den sozialen Netzwerken und sorgte weltweit für Aufsehen. Das war der Auslöser für die Schlägerei. Der Funke für die Tumulte scheint ein Zusammenstoß zwischen Ferrari-Pilot Charles Leclerc und dem Lokalmatador Sergio Perez im Red Bull gewesen zu sein. Während einige Zuschauer versuchten, den Streit zu schlichten, eskalierte die Lage weiter. Lebenslanges Hausverbot in Mexiko. Nachdem der Sicherheitsdienst den Anstifter der Keilerei identifizieren und abführen konnte, hat die Formel 1 nun Konsequenzen gezogen. Der Übeltäter wurde für sämtliche zukünftige Renn-Veranstaltungen gesperrt und erhielt zudem ein lebenslanges Hausverbot für die Strecke in Mexiko. 'Racepect'-Kampagne der Formel 1. Die verhängte Strafe ist ein Teil der 'Racepect'-Kampagne der Formel 1, mit der die Motorsport-Königsklasse gegen 'Respektlosigkeit innerhalb der F1-Community' vorgehen möchte. Weiterlesen ⮕

Der Pfarrer, der Doderer taufte und Kelsen trauteJurist Gerhard Strejcek hat ein interessantes Buch über den evangelischen Pfarrer Paul Zimmermann geschrieben. Weiterlesen ⮕