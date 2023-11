Jungvater auf Baby-Feier in OÖ irrtümlich angeschossen

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:in betrunkener 55-Jähriger hat in der Nacht auf Mittwoch im Bezirk Braunau aus Versehen einen 31-jährigen Bekannten, mit dem er gerade die Geburt von dessen Tochter feierte, angeschossen.

Der 55-Jährige wollte seinem Freund seine Waffe, die er legal besaß, vorführen. In der fälschlichen Annahme, dass sie ungeladen sei, hantierte er damit und betätigte den Abzug. Im Lauf befand sich aber eine scharfe Patrone. Das Projektil traf den 31-Jährigen am rechten Arm. Dieser rief noch selbst die Rettung. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Sein Freund stand unter Schock und wurde vom Kriseninterventionsteam betreut. Gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen und er wird angezeigt.

