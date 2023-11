Jungvater auf Baby-Feier im Innviertel irrtümlich angeschossen

Ein betrunkener 55-Jähriger hat in der Nacht auf Mittwoch im Bezirk Braunau aus Versehen einen 31-jährigen Bekannten, mit dem er gerade die Geburt von dessen Tochter feierte, angeschossen. Der frisch gebackene Vater wurde ins Spital eingeliefert, berichtete die Polizei. Außer den beiden Männern war zum Zeitpunkt des Unfalls niemand anwesend.

Der 55-Jährige wollte seinem Freund seine Waffe, die er legal besaß, vorführen. In der fälschlichen Annahme, dass sie ungeladen sei, hantierte er damit und betätigte den Abzug. Im Lauf befand sich aber eine scharfe Patrone. Das Projektil traf den 31-Jährigen am rechten Arm. Dieser rief noch selbst die Rettung. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Sein Freund stand unter Schock und wurde vom Kriseninterventionsteam betreut. Gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen und er wird angezeigt. (APA)

Jungvater auf Baby-Feier in OÖ irrtümlich angeschossenEin betrunkener 55-Jähriger hat in der Nacht auf Mittwoch im Bezirk Braunau aus Versehen einen 31-jährigen Bekannten, mit dem er gerade die Geburt von dessen Tochter feierte, angeschossen. Der frisch gebackene Vater wurde ins Spital eingeliefert, berichtete die Polizei. Außer den beiden Männern war zum Zeitpunkt des Unfalls niemand anwesend. Weiterlesen ⮕

D: Ein'weihungs'feier für den neuen Mannschaftstransporter der Feuerwehr BruchsalBRUCHSAL (DEUTSCHLAND): Am Samstag, den 28. Oktober 2023, wurde der neue Mannschaftstransportwagen BR 7/19 der Feuerwehr Bruchsal offiziell 'eingeweiht'. Das Fahrzeug wurde bereits am 24. Februar 2023 in Empfang genommen und am 28. Februar dieses Jahres in Dienst gestellt. Weiterlesen ⮕

Baby-Alarm! Große Freude für Kate und ihre FamilieKates Bruder James Middleton und seine Frau sind Eltern geworden. Von der britischen Prinzessin gab es ein teures Geschenk zur Geburt ihres Neffen. Weiterlesen ⮕

Ternitz zeichnet seine erfolgreichen Sportlerinnen ausStadtgemeinde holte Lara Teynor und Sandra Zirbisegger vor den Vorhang. Weiterlesen ⮕

Attentat auf Bürgermeister:Vor 20 Jahren rettete ihm seine Armbanduhr das LebenAm 6. November 2003 wurde Johann Straner, damals Bürgermeister von Fohnsdorf, Opfer eines Schussattentates. 20 Jahre und weitere Schicksalsschläge später haben wir ihn zum Gespräch gebeten. Weiterlesen ⮕

Matthew Perry: So gedenken ihm seine 'Friends'-KollegenNach dem Tod des 54-Jährigen gedenken ihm seine Schauspiel-Kollegen auf Social Media. Vom Hauptcast von 'Friends' gab eine gemeinsame Erklärung. Weiterlesen ⮕