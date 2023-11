Junge Lehrerin propagiert bewusste Ernährung an Elite-College

Eine junge Lehrerin, gespielt von der Australierin Mia Wasikowska, unterrichtet an einem britischen Elite-College „Bewusste Ernährung“; sie übt mit esoterischem Vokabular erst sanften, bald heftigeren Druck aus, propagiert Fastentee, Nachhaltigkeit, Selbstreinigung und Zellenerneuerung durch Essensverzicht – und macht ihre Klasse zum „Club Zero“, zur Widerstandsgruppe gegen Konsumismus und Lebensmittelindustrie, für Disziplin und Willensstärke.

Wasikowska und ein in Richtung Diversität gecastetes junges Ensemble bewegen sich in sediertem Tempo durch diesen Film; die perkussiv-exotisierende Musik trägt zur sonderbaren Atmosphäre bei. Ein Gesellschaftsbild entsteht, in dem wohlstandsverwahrloste und indoktrinierte Kids ihr Leben radikal herumzureißen (und auszudünnen) versuchen. Die Wiener Regisseurin und Autorin Jessica Hausner („Amour fou“, „Little Joe“) arbeitet mit großer Stilsicherhei

