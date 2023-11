Jugendlicher bewusstlos in Wohnung gefunden: Feuerwehr rettet ihn rechtzeitig

Nach der Übergabe an den Rettungsdienst musste der bewusstlose Jugendliche vom bereitstehenden Notarzt notfallmedizinisch versorgt werden. Die Rettungskette in Gang gesetzt hatte ein Team des Roten Kreuz Wiener Neustadt. Nachdem die Sanitäter zu einer bewusstlosen Person in einer Wohnung gerufen wurden, schlug bereits im Stiegenhaus des Mehrparteienhauses der mitgeführte CO-Warner mit gefährlich erhöhten Werten an

. Aufgrund der hohen Werte war ein weiteres Vorgehen in die Wohnung zu gefährlich, wobei die Familie des Opfers während des Rückzuges noch aus der Wohnung geholt wurde. Die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt rückte unmittelbar nach der Meldung durch die Rettungsleitstelle zur Einsatzstelle aus, während weitere Einsatzkräfte per Personenrufempfänger alarmiert wurden. Sofort nach der Ankunft ging ein Atemschutztrupp in die betroffene Wohnung und konnte dort den Bewusstlosen rasch lokalisieren und aus der vergifteten Umgebungsluft retten. “Der junge Mann konnte innerhalb der ersten zwei Minuten nach unserem Eintreffen an der Einsatzstelle aus der Wohnung ins Freie gerettet werden. Einsätze wie diese zeigen immer wieder, wie wichtig regelmäßiges Training und ein hoher Ausbildungsstand für unsere Ehrenamtlichen ist, denn in Situationen wie dieser geht es tatsächlich um jede Sekunde!”, zeigt sich Einsatzleiter und Feuerwehrkommandant BR Christian Pfeiffer stolz auf seine Feuerwehrleut

:

