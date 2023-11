Jugendliche greifen Polizei an und beschimpfen sie übel

In Salzburg musste laut""-Informationen am Abend des 31. Oktober die Getreidegasse für eine Stunde lang gesperrt werden, weil sich dort Jugendliche sammelten und böllerten. Einschreitende Beamte wurden mit Plastikflaschen beworfen, nach dem Einkesseln der Jugendlichen wurden die Polizisten auf das Übelste beschimpft. Bei Durchsuchungen wurden dann Messer und selbstgebastelte Böller sichergestellt. Unklar ist noch, wie viele Anzeigen und Festnahmen es gab.

In Graz kam es am Rande der Halloween-Nacht zu einem Vorfall mit einem Messer. Ein unbekannter Mann raubte von drei Jugendlichen im Bezirk Puntigam einen zweistelligen Betrag. Zuvor sollen die drei Jugendlichen ein Ei auf das Auto des Täters geworfen haben. Kurz vor Mitternacht verfolgte der unbekannte Täter drei 15-jährige Grazer in den Keller eines Mehrparteienhauses.

