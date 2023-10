Jugendliche begeben sich in Lebensgefahr: Train-Surfing in Wien

gerade auf seinen Zug, als er plötzlich Zeuge einer brandgefährlichen Aktion wurde. Gegen 13.00 Uhr beobachtete der Wiener, wie zwei Jugendliche auf den hinteren Teil der Bahn sprangen und sich auf der Außenwand des Schienenfahrzeugs festhielten. Wenige Sekunden später fuhr der Zug los.

Laut Patrick versuchten die Jugendlichen zuvor in den Wagon einzusteigen. Doch die Türen gingen nicht mehr auf. Dann entschieden sich die beiden für die lebensgefährliche Handlung. "Aktionen dieser Art sind mir persönlich eigentlich egal und gehen mich auch nichts an. Doch genau wegen so etwas steht man dann wieder Ewigkeiten am Bahnhof und muss Verspätungen in Kauf nehmen", ärgerte sich der Wiener im"wie folgt zu dem Vorfall:"Solche leichtsinnigen Handlungen kommen leider vor, sind zum Glück aber nur sehr selten.

