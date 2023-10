Jugendleistungsprüfung mit 19 Teilnehmern bei der Freiwilligen Feuerwehr Otting

„Eine Jugendleistungsprüfung mit 19 Teilnehmern aus einer Feuerwehr ist schon etwas Besonderes und kommt nicht oft vor“, betonte er. Der Leiter des sogenannten Inspektionsbereiches „Florian Traunstein Land 3“, also dem Gebiet der Freiwilligen Feuerwehren rund um den Waginger See war mit seinem Prüfungsteam von der Leistung des Ottinger Feuerwehrnachwuchses sehr begeistert.

„Als Ziel für dieses Jahr haben wir uns noch noch das Ablegen der Jugendleistungsprüfung gesetzt“, so Jugendwart Daniel Freitsmiedl im Gespräch mit Thomas Pfeffer von der Pressestelle des Kreisfeuerwehrverbandes Traunstein. „Bei den meist monatlich stattfindenden Übungsabenden wurde seit längerer Zeit auf diese Leistungsprüfung hingearbeitet und die notwendigen Kenntnisse erlernt.

Die Bayerische Jugendleistungsprüfung wurde 1983 durch das Bayerische Innenministerium eingeführt. Teilnehmen dürfen dabei Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren. Das Hauptziel liegt dabei in der gründlichen Ausbildung der Jugendlichen. Neben der korrekten und sauberen Ausführung kommt es auch auf die Zeit sowie das Teamwork an. headtopics.com

Weitere fünf Aufgaben müssen zu zweit als sogenannte Truppübung absolviert werden. Hierbei waren zwei Saugschläuche zu kuppeln, das Vorbereiten eines C-Strahlrohres mit einem Schlauch, das Zielspritzen mit einer Kübelspritze und das Erstellen einer 90 Meter langen Schlauchleitung gefordert. Zudem mussten von den Prüflingen mehrere Gerätschaften richtig erkannt und zugeordnet werden und ein Fragebogen beantwortet werden.

Im Anschluss an die Auswertungen durch die Schiedsrichter löste Kreisbrandinspektor Günther Wambach die Spannung unter den Jugendlichen auf und gab bekannt, dass alle Teilnehmer bestanden haben. „Ihr habt alle Übungen sehr gut absolviert und vier Teilnehmer kamen sogar ohne einen einzigen Fehlerpunkt durch die Prüfung“, zeigte Günter Wambach begeistert. headtopics.com

