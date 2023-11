Jufa-Hotel in Knappenberg wird geschlossen

Zum ersten Mal überhaupt wird im Süden Österreichs ein Jufa-Hotel geschlossen. Der Standort in Knappenberg brachte nicht genügend Buchungen. Am 1. Dezember wird der Betrieb eingestellt.Für die Menschen in Knappenberg und Umgebung ist das Jufa mehr als nur ein Hotel: Es ist ein regionaler Treffpunkt, das letzte Gasthaus der früheren Bergbaugemeinde, der einzigein der Umgebung, ein Yogazentrum und Veranstaltungsort – kurz gesagt: der Ort, an dem sich alles trifft.

Noch im Juli dachte man sogar über die Ansiedlung eines Nahversorgers im Jufa nach. Doch nun folgt eine Kehrtwende mit großen Auswirkungen für die Region. Wie das Unternehmen bekannt gibt, wird„Es ist eine wirtschaftliche Entscheidung“, erklärt Jufa-Pressesprecherin Ulrike Grochot die Gründe für diesen kurzfristigen Entschluss: „Die Rahmenbedingungen haben sich in den letzten Monaten verschlechtert. Wir leiden wie alle unter der Inflation und den exorbitanten Energiepreisen. Leider haben uns auch unsere Partnerbetriebe nicht so viele Gäste gebracht, wie wir uns erhofft hätte





kleinezeitung » / 🏆 6. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

„30 Jahre Grüne Haube“ für das Hotel RetterMit Hotelgästen feierten Ulrike und Hermann Retter und Küchenchef Jürgen Archam die Auszeichnung „30 Jahre Grüne Haube“, von der Organisation Styria vitalis

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 28,125 Weiterlesen »

Fünf Talente lösten in Wiener Neustadt das Ticket für das HalbfinaleElf Talente kämpften in der Merkur City in Wiener Neustadt um den Einzug ins Halbfinale bei „NÖN sucht das größte Talent“. Vier kamen weiter.

Herkunft: noen_online - 🏆 18. / 22,5 Weiterlesen »

Das passiert, wenn du das Niesen unterdrückstAus gesellschaftlichen Gründen unterdrücken manche Menschen ihren Niesreiz. Davon wird abgeraten, denn es kann andere Organe im Körper schädigen.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Das Geheimnis des Déjà-vu – das steckt dahinterDéjà-vus sind eines der spannendsten und bislang ungelösten Rätsel der Wissenschaft. Warum und wie entstehen sie? Darauf könnte es nun Antwort geben.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Benkos Misere und das Innsbrucker Sonnendeck: Das war „Tirol Live“Sonnendeck-Mitbegründer Daniel Sailer und Wirtschaftsexperte Leonhard Dobusch waren zu Gast bei „Tirol Live“.

Herkunft: TTNachrichten - 🏆 15. / 22,5 Weiterlesen »

USA: Leiterin einer Synagoge mit Stichwunden tot aufgefundenDas Tatmotiv war vorerst unklar, die Polizei bat das FBI um Unterstützung bei der Ermittlung.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 28,125 Weiterlesen »