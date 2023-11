Jüdischer Friedhof:Nach Brandanschlag patrouillieren Polizisten zwischen den Gräbern

Ein kalter Wind weht über den größten Friedhof Mitteleuropas, der zu Allerheiligen von Wienerinnen und Wienern regelrecht gestürmt wird. Beim Tor zum jüdischen Teil des Zentralfriedhofs nimmt man Brandgeruch wahr. Ein Absperrband der Polizei erlaubt von der Ferne einen Blick in die Zeremonienhalle, durch die offene Türe erspäht man einen Rabbiner, der mit einem Brandermittler spricht.

„Die Zahl der antisemitischen Vorfälle ist in den letzten Wochen signifikant gestiegen. Das muss aufhören“, forderte Bundespräsident Alexander Van der Bellen. „’Nie wieder’ ist ein konkreter Auftrag an uns alle: Jüdinnen und Juden müssen in Österreich in Sicherheit leben können.“ Bundeskanzler Karl Nehammer verurteilte den „Anschlag auf das Schärfste“.

Nach Brandanschlag auf jüdischem Friedhof: „Das ist eine Schweinerei“Vor der Zeremonienhalle des neuen jüdischen Friedhofs auf dem Wiener „Zentral“ wurde Feuer gelegt. Besucher zu Allerheiligen zeigten sich geschockt, wütend und verständnislos. Weiterlesen ⮕

Entsetzen nach Brandanschlag: „Das muss aufhören“Nach mehreren Anti-Israel-Aktionen folgte nun eine Eskalation: In der Nacht auf Mittwoch gab es einen Brandanschlag auf einem jüdischen Friedhof. Die Politik reagiert bestürzt. Weiterlesen ⮕

Notfall! Flieger nach Wien muss nach Chicago umkehrenZwischenfall an Bord einer Boeing am Flug nach Wien-Schwechat: Ein weiblicher Passagier musste dringend ins Spital, der Jet musste umkehren. Weiterlesen ⮕

Brandanschlag auf jüdischen Teil des Wiener ZentralfriedhofsDer Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde in Wien berichtet, dass die jüdische Zeremonienhalle am Wiener Zentralfriedhof ausgebrannt sei. Auch Hakenkreuze seien gesprayt worden. Weiterlesen ⮕

Brandanschlag auf den jüdischen Teil des Wiener ZentralfriedhofsDer Vorraum der Zeremonienhalle ist ausgebrannt. Hakenkreuze wurden gesprayt. Weiterlesen ⮕

Antisemitischer Brandanschlag am Wiener ZentralfriedhofIn der Nacht auf Mittwoch legten unbekannte Täter ein Feuer am jüdischen Teil des Zentralfriedhofs. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Weiterlesen ⮕