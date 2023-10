Jüdische Gemeinschaft in Wien: Ein unbeschwertes Leben

Kaum anderswo in Europa konnte die jüdische Bevölkerung in den letzten Jahren ein so unbeschwertes Leben, einen Alltag frei von Angst führen wie in Wien.

„Fast jeder in der Gemeinde hat einen persönlichen Bezug zu den barbarischen Vorfällen, kennt jemanden in Israel, der davon unmittelbar betroffen ist.“, so Nägele. Seit dem Terrorüberfall haben sich die antisemitischen Vorfälle in Österreich verdreifacht, das Herunterreißen der Fahne vor der Hauptsynagoge in Wien war nur die Spitze des Eisbergs. Vor zehn Tagen hatte die Hamas weltweit zum „Tag des Zorns“ ausgerufen.

Ermittlungen in Wien:Jugendliche brachten 128 illegale Böller mit dem Zug nach WienDie Polizei schnappte die Jugendlichen bei einer Schwerpunktkontrolle in Floridsdorf. Die Verdächtigen sind hauptsächlich Jugendliche, die meisten sind gerade erst strafmündig.

Gemeinschaft und Zusammenhalt als A und OBei der diesjährigen Generalversammlung der Landjugend wurden Magdalena Rotteneder und Christoph Vadlejch in ihrer Funktion als Leitung bestätigt und dürfen ihr Amt nun ein weiteres Jahr ausüben.

Mehr als 200 Festnahmen:New Yorker Polizei löste jüdische Anti-Kriegs-Demo aufHunderte Menschen blockierten am Freitag den New Yorker Bahnhof Grand Central. Das NYPD griff hart durch und nahm zumindest 200 Personen vorübergehend fest.

Brand in Bergwerk:Mindestens 16 Kumpel in Kasachstan ums Leben gekommenDie Arbeiter fielen einem Feuer in einem Kohlebergwerk zum Opfer. 31 Bergleute gelten noch als vermisst. Für die Betreiberfirma Arcelormittal ist es nicht das erste Unglück.

Nach Hass und Spott:Britney Spears: Sie will ihr Leben nun selbst in die Hand nehmenDie US-Sängerin und Mutter zweier Kinder möchte mit der Veröffentlichung ihrer Memoiren die Negativschlagzeilen hinter sich lassen. Britney Spears will mit 41 einen Neuanfang wagen.

D: Mit Traktorgespann in Hammah mit Baum kollidiert → 83-Jähriger ums Leben gekommenHAMMAH (DEUTSCHLAND): Am Freitagnachmittag, 27. Oktober 2023, kam es gegen 17:45 Uhr in Hammah zu einem Unfall, bei dem ein 83-jähriger Senior verstorben ist. Der Mann aus Hammah befuhr mit seinem Trecker mit Anhänger aus Richtung der Bahnhofstraße den Alten Grenzweg.