Judas Priest: Erfolgreicher Metal mit abgenutzter Ästhetik

Der Metal dieser Band ist erfolgreich wie nie: 8000 entrückte Jung- und Altmetaller fanden sich wegen Judas Priest in der Wiener Stadthalle ein. Was ist ihr Geheimnis?. Das zeigt schon ein Blick auf die österreichischen Charts. Nach sechsjähriger Pause legten Judas Priest mit „Invincible Shield“ Ende März ein Album vor, das sofort an die Spitze schoss.und Norah Jones hatten das Nachsehen. In sieben Ländern wurde es Nummer eins.

Wie ist es möglich, mit so einer abgenutzten Ästhetik so erfolgreich zu sein? Die Antwort liegt auf der Hand. Die Magie liegt in der Überraschungsarmut dieses Genres. Die immergleichen Riffs, das unverdrossen testosteronhaltige Getrommel und das ewig schrille Geschrei. Metal, das ist Musik wie aus dem Bausatz. Ihn zu hören ist ein wenig wie in ein Kaleidoskop zu starren. Man erblickt Versatzstücke in unterschiedlichen, aber angenehm beschränkten Konfigurationen. Es ist genau diese Variation des Gleichen, die hier zutraulich mach

