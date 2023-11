Jubiläum für Musikstammtisch in Neustift-Innermanzing

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Die „Binder Buam“ Markus, Lukas und Matthias zeigten mit ihren Blechblasinstrumenten, dass um den Nachwuchs nicht bange sein muss.

Kurt Dornstauder sowie die Töchter von Elisabeth Kalousek Margit und Sandra gratulieren Moderatorin Elisabeth Kalousek zum 50. Musikstammtisch im Gasthaus Schilling.wölf Musikgruppen spielten im Gasthaus Schilling beim Jubiläumsstammtisch groß auf.

Im Gasthaus Schilling in Neustift-Innermanzing wurde kürzlich der 50. Musikstammtisch gefeiert. Dieses Jubiläum ließen sich viele Musikantinnen und Musikanten aus der Region nicht entgehen. Elisabeth Kalousek hatte die Idee zum Stammtisch und führte auch durch den Jubiläumsstammtisch. headtopics.com

Neue Ausgabe der Minispiel-Sammlung 'Jackbox Party Pack' jetzt auch auf DeutschDie beliebte Minispiel-Sammlung 'Jackbox Party Pack' geht in ihre zehnte Runde und ist nun auch komplett auf Deutsch verfügbar. Das Spiel ermöglicht es, mit mehreren Spielern lokal oder online zu spielen, wobei nur ein Mitspieler das Spiel besitzen muss. Die anderen Spieler können einfach mit ihren Mobilgeräten in das Spiel einsteigen. Zuschauer können das Spiel auch über Discord und Co. auf ihren Bildschirmen verfolgen. Weiterlesen ⮕

Remis im Spiel zwischen SV Würmla und TullnerfeldDer SV Würmla spielte engagiert und hatte mehr Chancen als die Heimmannschaft. Trotzdem reichte es nur zu einem Unentschieden. Weiterlesen ⮕

Österreich gewinnt gegen Portugal in der Nations LeagueÖsterreich gewinnt das Spiel gegen Portugal in der Nations League mit 1:0. Das Spiel fand unter schwierigen Wetterbedingungen statt. Weiterlesen ⮕

FC Marchfeld kassiert drei Standardtreffer gegen KremsDer FC Marchfeld hat im Spiel gegen Krems drei Tore nach ruhenden Bällen kassiert, darunter ein sensationeller Freistoß von Ex-Mittelfeldmann Alec Flögel. Weiterlesen ⮕

Hals aufgeschlitzt – Moderator spricht von 'Mord'Große Bestürzung nach dem tragischen Tod von Eishockey-Spieler Adam Johnson bei einem Spiel der britischen Liga. Nun ermittelt sogar die Polizei. Weiterlesen ⮕

Dominic Thiem setzt Erfolgslauf fort und trifft auf Boris Beckers SchützlingDominic Thiem gewinnt sein erstes Spiel beim ATP-1000-Turnier in Paris gegen Stan Wawrinka und trifft nun in der zweiten Runde auf Holger Rune, den Schützling von Boris Becker. Weiterlesen ⮕