Journalisten erzählen von ihrer Arbeit in Russland

„Wir hatten das Bedürfnis, mehr zu erzählen, als sich in einer ZIB-2-Schaltung ausgeht", betonte Paul Krisai.

Entstanden ist ein Werk, das sehr persönliche Einblicke in die Arbeit der beiden gibt. Etwa, wie sie den Kriegsbeginn erlebt habe und wie sich die Arbeit unter den Zensurbedingungen verändert hat. Denn: Während die russische Bevölkerung anfangs noch sehr offen mit ihnen über den Krieg sprach, habe sich das schlagartig mit dem Inkrafttreten der Zensurgesetze geändert. „Es wurde zunehmend schwieriger, mit der Bevölkerung in Kontakt zu treten.

Beller sprach außerdem über die Protestbewegungen in Russland und Krisai erzählte, was russische Männer in seinem Umfeld von der Mobilmachung hielten: „Manche gingen wochenlang nicht aus dem Haus, um einem Einberufungsbescheid zu entgehen“, beschreibt Krisai den Schrecken dieser Tage. headtopics.com

„Es ist eine besondere Ehre für uns, zwei so besondere Persönlichkeiten bei uns begrüßen zu dürfen“, bedankte sich Bürgermeister David Berl, ÖVP, bei dem Journalisten- und Autorenduo.

