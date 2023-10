Jorge Martin gewinnt MotoGP-Lauf in Thailand

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen.

Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:TM-Pilot Brad Binder hat am Sonntag beim Großen Preis von Thailand den Sieg in der MotoGP knapp verpasst. Der Südafrikaner kam in Buri Ram nach heißem Fight mit Ducati-Fahrer Jorge Martin als Zweiter ins Ziel. Er verlor in Folge aber wegen einer Strafe wegen Verlassens der Strecke auf der letzten Runde einen Rang und wurde hinter WM-Leader Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) Dritter.

Martin gewinnt auch Thailand-Sprint in MotoGPDucati-Pilot Jorge Martin hat sich den MotoGP-Sprint beim Großen Preis von Thailand gesichert. Der Spanier gewann am Samstag in Buri Ram bereits den fünften Sprint in Serie. Im Ziel hatte er eine Sekunde Vorsprung auf KTM-Pilot Brad Binder aus Südafrika, Dritter wurde der Italiener Luca Marini auf Ducati. Weiterlesen ⮕

